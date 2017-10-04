"Ведомости": Мединского могут отправить в отставку до марта

Глава Минкульта Владимир Мединский может уйти в отставку до марта следующего года, так как у него немало "противников в Кремле", сообщают "Ведомости" со ссылкой на осведомленные источники. В лучшем случае Мединский может уйдет в отставку в марте "вместе со всем правительством".

Такое мнение высказано в связи с ситуацией вокруг диссертации Мединского, которую в понедельник, 2 октября, экспертный совет ВАК счел лженаучной. В заключении совета говорится, что автор диссертации "не открывает ничего нового" и "вводит читателей в заблуждение".

Окончательное решение по поводу ученой степени Мединского примет президиум ВАК на заседании 20 октября.

При этом министр образования Ольга Васильева уверена, что в диссертации Мединского нет плагиата. "Через 2-3 недели это будет рассматриваться. Но я сразу хочу подчеркнуть, что там было положительное решение двух (диссертационных) советов. А еще очень важный момент — это отсутствие плагиата в работе. Ну а то, что автор представил свое видение истории, то это уже как раз та сама полемическая история, которая должна быть", — заявляла она.

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Мединский в 2011 году защитил диссертацию на тему "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков".

В апреле 2016 года группа ученых подала в министерство образования и науки заявление с просьбой лишить Мединского степени доктора наук. Авторы заявления указывали, что в диссертации Мединского есть грубейшие фактические ошибки, отсутствуют доказанные научные выводы, слабо изучены письменные источники и литература по теме.

В июле 2017 года диссертационный совет Белгородского университета признал научной докторскую диссертацию министра культуры РФ.