Прокуратура проверит рэп-баттл депутатов Резника и Анохина на экстремизм

Петербургская прокуратура намерена искать экстремизм в рэп-баттле депутатов городского Заксобрания вместо того, чтобы проверять словесную дуэль рэперов Оксимирона и Гнойного по запросу депутата петербургского парламента Андрея Анохина.

Ранее единоросс просил проверить, нет ли экстремизма в нашумевшем рэп-баттле Оксимирона и Гнойного – якобы таким образом депутат сможет понять, какие выражения стоит использовать в таких поединках, а какие не нужно.

Как говорится в ответе, пришедшем в Заксобрание накануне, 2 октября, вместо того, чтобы изучить уже опубликованный ролик поединка, как просил Анохин, Генпрокуратура поручила петербургским коллегам проверить, не будет ли экстремизма в дебатах самого депутата с его коллегой Максимом Резником.

Планируется, что они пройдут в рэп-формате в четверг, 5 октября, в одном из клубов Петербурга.

Сам Анохин уверяет, что именно такую реакцию и ожидал.

«Я и хотел, чтобы наш баттл проверили, чтобы определить правила проведения рэп-баттлов вообще», – приводит его слова «Фонтанка». Тем не менее, он отметил, что не собирается показывать прокурорам текст своего выступления заранее, так как он его уже учит.