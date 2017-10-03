Комитет по здравоохранению Петербурга возглавил академик РАН

В правительстве Петербурга объявили о назначении нового главы комитета по здравоохранению. Им стал 45-летний академик РАН Михаил Дубина, сообщают в пресс-службе губернатора Северной столицы.

Распоряжение о назначении Дубины уже подписано градоначальником Георгием Полтавченко. Новый глава комитета будет находиться на испытательном сроке в течение шести месяцев.

Дубина закончил Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова. Он защитил докторскую диссертацию в области диагностики рака. С 2016 года стал академиком РАН. Занимал должность главы отдела молекулярно-генетических технологий Петербургского медицинского университета им. И.П. Павлова.

Прежде новый пост Дубина занимал Валерий Колабутин. В конце августа он был освобожден от должности с формулировкой «по собственному желанию».