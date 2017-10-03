Новогодние каникулы в России хотят сократить в два раза

В список важных инициатив Госдумы внесен законопроект КПРФ о сокращении новогодних каникул, передает РБК.

Коммунисты внесли документ в конце минувшего месяца. В нем предлагается объявить 31 декабря, 1, 2 и 3 января нерабочими праздничными днями, а 4, 5, 6 и 8 января сделать рабочими.

Вместо этого в КПРФ считают нужным отдыхать в день включения Крыма в состав РФ 18 марта, а также в день Октябрьской революции 7 ноября.

Если законопроект будет принят, то выходных в году у россиян станет на два меньше. В КПРФ заявляют, что граждане сами просят сократить отдых в новогодние праздники, так как из-за него в начале года остаются без денег.

Внимание к такому законопроекту и предложение объявить нерабочим днем 7 ноября связаны с тем, что "на носу столетие революции", позднее его будет уже неинтересно обсуждать, заявил источник издания в КПРФ.

Законопроект направлен в комитет ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов.