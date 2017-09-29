Албин стал самым популярным в СМИ членом правительства Петербурга

Вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин в минувшем августе сохранил свою лидирующую позицию в рейтинге самых цитируемых в СМИ членов правительства Петербурга. Такие данные приводит компания "Медиалогия"

С большим отрывом на втором месте расположилась вице-губернатора Анна Митянина, а за ней следует ее коллега Михаил Мокрецов.

Пожалуй, самым резонансный событием, которое помогло Албину большое количество раз появиться СМИ, было его высказывание по поводу стадиона "Зенит-арена" и бакланов. Он заявил, что именно птицы виноваты в протекающей крыше стадиона. После этого слова Албина о бакланах стали петербургским мемом. В интернете активно шутили, говорили, что Албин сам придумал себе прозвище. У баклана с крыши "Зенит-арены" даже появился аккаунт в Twitter, а более 800 петербуржце подписали петицию о переименовании стадиона в "Баклан-арену".

В итоге Албин назвал свои слова о бакланах на крыше "Зенит-арены" шуткой. Однако спустя день вновь продолжил тему и обвинил в бедах нового стадиона корпорацию "Трансстрой", бывшего генерального подрядчика строительства.

Кроме того, пресс-служба Албина в августе заявляла, что фонари около Московского вокзала в Петербурге, которые являются объектом культурного наследия, могут быть демонтированы после падения фонаря на семилетнего мальчика.

В августе вице-губернатор Митяниной сообщила, что все пострадавшие в теракте в метро Петербурга, который произошел в апреле этого года, выписаны из медицинских учреждений города. Также Митянина заявляла, что в Петербурге не планируют создавать вытрезвители.

Вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов в августе был назначен на должность председателя Комитета имущественных отношений города. – отсюда и большое число упоминаний.