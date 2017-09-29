В Петербурге хотят запретить продажу алкоголя в жилых домах

В пятницу, 29 октября, комитет по законодательству Заксобрания Петербурга поддержал запрет продажи алкогольных напитков в жилых домах.

Этот законопроект распространяет запрет лишь на те магазины, чей вход и выход находятся в непосредственной близости от парадных многоквартирных домов. Кроме того, он предусматривает запрет розничной продажи спиртного в нежилых помещениях зданий, которые находятся на дворовых территориях, если вход в них также расположен рядом с парадными.

Петербургские парламентарии хотят определить радиус от парадных до входов в магазины в рамках поправок ко второму чтению.

Председатель комитета по законодательству Денис Четырбок заявил, что авторы законопроекта хотят не ограничить продажу алкоголя, а сделать ее "более цивилизованной", чтобы жители многоквартирных домов не испытывали неудобства от соседства с такими магазинами.

Законопроект планируется рассмотреть на заседании ЗакСа в начале октября.