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Полтавченко: Вопрос с Исаакием остается решенным

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© Фото: Коммерсантъ

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Губернатор Петербурга ответил на вопросы петербургской "Новой газеты".

"Вопрос  с Исаакивским собором был решен, и он остался решенным, для меня лично как для губернатора", – заявил градоначальник Петербурга Георгий Полтавченко в интервью «Новой газеты в Санкт-Петербурге».

Полтавченко высказал уверенность, что город обязан выполнять федеральный закон №327 о передаче религиозного имущества.

По его словам, в 2015 году Смольный не отказывал РПЦ, а просто отложил этот вопрос. "Ситуация была по-настоящему кризисная, все очень напряженно, в том числе и с бюджетом. Ряд углеводородных компаний, которые платят налоги здесь, в Санкт-Петербурге, заявили, что будут отзывать налоговые платежи. И тут из Санкт-Петербургской епархии поступает запрос о передаче собора в их ведение. Я, как и вы, трепетно отношусь к Исаакию. У города с финансами туго, бизнес сворачивается, у людей денег нет. Есть ли у Санкт-Петербургской епархии деньги на содержание, на реставрацию? Нельзя же передать, а потом разбираться", – считает губернатор.

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Теперь Полтавченко считает, что в настоящий момент экономическая ситуация в городе налажена, а Московский патриархат РПЦ готов взять на себя текущее содержание собора и сохранить музейную составляющую. При этом губернатор уверен, что епархия будет платить налоги с организации экскурсий.

"Они не платят только с реализации культовых предметов и с пожертвований. Со всего остального должны платить", – ответил он. Полтавченко уточнил, что эти моменты были обсуждены с патриархом Кириллом, который лично обратился к губернатору с просьбой передать Исаакий церкви.

"Я считаю, что главный собор России должен быть передан Русской православной церкви. Мы же его не отдаем в собственность. Если будем передавать, оформим как надо, в безвозмездное пользование… У меня сомнений нет. Когда это будет, я не готов сказать", – добавил Полтавченко, подчеркнув, что в Смольном до сих пор нет письменной заявки от РПЦ.

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История с Исаакиевским собором тянется с начала января 2017 года, когда губернатор Георгий Полтавченко объявил, что он будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. После этого Смольный опубликовал документ с планом передачи собора, однако на суде 13 марта представитель власти заявил, что опубликованный документ с планом передачи - неофициальный.

Сам Полтавченко также подтвердил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017), который проходил в начале июня, что Смольный до сих пор не получил заявку от РПЦ на передачу собора. Исаакий могут передать церкви только в случае получения соответствующей заявки.

В апреле этого года директор ГМЗ Исаакиевский собор Николай Буров направил в комитет заявление с просьбой уволить его по собственному желанию с 1 июня 2017 года. Тогда он уведомил Смольный, что намерен уйти из-за ухудшения состояния здоровья. Его сменил Юрий Мудров.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", президент России Владимир Путин на "прямой линии" пообещал решить вопрос с Исаакиевксим собором. Причем про Исаакий его спросили сотрудники Балтийского судостроительного завода, что стало неожиданностью для главы государства.

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