Депутат ЗакСа нашел способ спасти "Зенит-арену" от бакланов

Депутат Заксобрания Петербурга от партии "Единая Россия" Алексей Цивилев направил обращение вице-губернатору города Игорю Албину с предложением создать специальные пернатые отряды для отпугивания бакланов от стадиона "Зенит-Арены".

Парламентарий считает, что эти меры позволят эффективно защитить важный объект от птиц-вредителей и сохранить бюджетные средства. Единоросс считает, что специальные отряды сапсанов смогут отпугивать не только бакланами, но и чаек, а также других пернатых.

Читайте также:

Баклан станет символом "Зенит-арены"

"В целях защиты крыши и строительных конструкций стадиона, а так же близлежащих памятников истории и культуры от птиц-вредителей, предлагаю перенять передовой опыт Московского Кремля и аэропорта "Пулково", где на страже чистого неба над объектами стоят сотрудники орнитологических служб их верные помощники - соколы-сапсаны,"- пишет Цивилев в своем обращении.

История с бакланами на "Зенит-арене" началась с интервью вице-губернатора Петербурга Игоря Албина изданию "Спорт день за днем". Он заявил, что именно птицы виноваты в протекающей крыше стадиона. После этого слова Албина о бакланах стали петербургским мемом.

В интернете активно шутят, говорят, что Албин сам придумал себе прозвище. У баклана с крыши "Зенит-арены" даже появился аккаунт в Twitter, а более 800 петербуржце подписали петицию о переименовании стадиона в "Баклан-арену".

В итоге Албин назвал свои слова о бакланах на крыше "Зенит-арены" шуткой. Однако спустя день вновь продолжил тему и обвинил в бедах нового стадиона корпорацию "Трансстрой", бывшего генерального подрядчика строительства.

Орнитологи раскритиковали слова Албина о бакланах. Почетный работник Ленинградского зоопарка Татьяна Медник рассказала, что бакланы в принципе не способны нанести вред таким объектам, как "Зенит-арена". В итоге выяснилось, что в проект "Зенит-арены" действительно была заложена защита от птиц, однако она не была построена.