Полтавченко вошел в десятку лучших глав регионов РФ

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко занял шестое место рейтинга глав регионов России за август-сентябрь этого года, сообщают участники проекта "Национальный рейтинг", который организовали Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" и Финансовый университет при Правительстве РФ.

Первую строчку занял мэр Москвы Сергей Собянин. В тройку лучших также попали глава Белгородской области Константин Полежаев и президент Республики Башкортостан Ирек Ялалов. Четвертое место занял губернатор ЯНАО Иван Кононенко, а на одно место опередил Полтавчнко президент Татарстана Ильсур Метшин.

Позади Полтавченко находятся губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Республики Саха Айсен Николаев. Последнее 88-е место занял губернатор Кировской области Александр Перескоков

При этом эксперты рейтинга раскритиковали Полтавченко. "Если сравнивать эффективность губернатора Петербурга Георгия Полтавченко с его предшественницей на этом посту, то сравнение немного не в пользу действующего градоначальника. Многие вопросы, которые сегодня требуют оперативного решения, не решаются и очень часто при этом меняются руководители направлений и комитетов", - сообщает один из составителей рейтинга политический консультант Игорь Сопов.