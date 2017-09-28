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Полтавченко вошел в десятку лучших глав регионов РФ

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© Фото: kremlin.ru

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Рейтинг составлял Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко занял шестое место рейтинга глав регионов России за август-сентябрь этого года, сообщают участники проекта "Национальный рейтинг", который организовали Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" и Финансовый университет при Правительстве РФ.

Первую строчку занял мэр Москвы Сергей Собянин. В тройку лучших также попали глава Белгородской области Константин Полежаев и президент Республики Башкортостан Ирек Ялалов. Четвертое место занял губернатор ЯНАО Иван Кононенко, а на одно место опередил Полтавчнко президент Татарстана Ильсур Метшин.

Позади Полтавченко находятся губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Республики Саха Айсен Николаев. Последнее  88-е место занял губернатор Кировской области Александр Перескоков

При этом эксперты рейтинга раскритиковали Полтавченко. "Если сравнивать эффективность губернатора Петербурга Георгия Полтавченко с его предшественницей на этом посту, то сравнение немного не в пользу действующего градоначальника. Многие вопросы, которые сегодня требуют оперативного решения, не решаются и очень часто при этом меняются руководители направлений и комитетов", - сообщает один из составителей рейтинга политический консультант Игорь Сопов.

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