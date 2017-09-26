Полтавченко остался недоволен работой управляющих компаний Петербурга

Задолженности в жилищном комитете вызвали недоумение губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. Градоначальник пригрозил, что будет отбирать лицензии у самых нерадивых управляющих компаний.

"Люди платят, а далее эти деньги не понятно куда деваются. Они не идут на оплату тепла, воды и так далее, а куда-то уходят. Так не должно быть, чтобы одни содержали других. Каждый должен платить столько, сколько положено. Эти прокладки между ресурсоснабжающими компаниями и людьми не должны впитывать деньги и куда-то их девать", - заявил Полтавченко.

Согласно отчету главы жилищного комитета Валерия Шияна, по состоянию на 1 июля 2017 года удалось добиться снижения просроченной кредиторской задолженности на 700 млн рублей.

Самыми проблемными в Северной столице считаются районы, где жилищными вопросами занимаются частники. В прошлом году количество долгов частных управляющих компаний превысило 40%, в то время, как у государственных лишь 19%. При этом в Невском районе задолженность составила 90%. В целом долги растут только в шести районах, в остальных они снижаются.

Лучше всех покрывают задолженность в Калининском районе (снижение на 55%), в Приморском районе (32%), Петродворцовом районе (25%), Выборгском районе (16%), Красногвардейском районе (11%), передает АБН.

Ранее сообщалось, что до конца недели в Петербурге не будут начинать отопительный сезон из-за устоявшейся теплой погоды.