В Петербурге Медведев встретился с премьером Финляндии

В четверг, 21 сентября, глава российского правительства Дмитрий Медведев провел в Петербурге переговоры с премьер-министром Финляндии Юхой Сипилей, сообщает ТАСС.

Премьер-министры обсудили отношения между странами, а также актуальные международные проблемы.

Сипиля отметил, что это уже его третья встреча с Медведевым.

"Я считаю, что у России и Финляндии хорошие отношения, у нас идет хороший диалог как на уровне президентов, так и на уровне правительства, много встреч между министрами, - приводит информагентство его слова. - Кроме того, выросли экономические показатели, на 19% возросло число ночевок российских туристов в Финляндии, а также торговля в первой половине этого года: из Финляндии в Россию — на 19%, а из России в Финляндию — на 60%. То есть произошло явное оживление, так что в этом смысле ситуация позитивна"

Ранее сообщалось, что визит Медведева в Петербург отразился на жизни автомобилистов – Дворцовый мост неожиданно перекрывали. Позже стало известно, что движение изменено и по Невскому проспекту.