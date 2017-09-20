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Спикер петербургского ЗакСа подтвердил самозапуск ракеты с вертолета на учениях «Запад-2017»

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© Фото: kp,ru

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"Как видеозапись оказалась в распоряжении СМИ? Эта система абсолютно секретная, закрытая", — отметил Макаров.

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров подтвердил, что на учениях "Запад-2017" в Ленобласти произошел самопроизвольный запуск ракеты, передает АБН.

Он выразил удивление тем, что в распоряжении  журналистов оказалась видеозапись инцидента, сделанная с борта вертолета. "Как она оказалась в распоряжении СМИ? Эта система абсолютно секретная, закрытая", — отметил Макаров.

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Он уточнил что хорошо знаком с обстоятельствами инцидента и знает все данные о пострадавших. При этом Макаров не стал их раскрывать сославшись на то, что это не этично, посоветовав журналистам обратиться в пресс-службу Западного военного округа.

Как сообщалось ранее, во время учений вертолет дал залп по зрителям. "Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами. У осколков разлет большой, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале. Это была тренировка перед какой-то показухой. Пострадали, скорее всего, журналисты", - рассказал источник 66.ru.

Позже Минобороны сообщило, что все это глупость. "Все сообщения в социальных сетях о "залпах по толпе журналистов", "большом количестве тяжелораненых" - намеренная провокация или чья-то персональная глупость", - заявили в ведомстве, добавив, что на выложенных в социальной сети видеокадрах показан другой эпизод.

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