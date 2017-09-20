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В Петербурге начнут штрафовать за игнорирование депутатов

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© Фото: Коммерсантъ

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Такой законопроект в первом чтении приняли сами парламентарии.

Парламент Петербурга в среду, 20 сентября, одобрил законопроект о препятствовании осуществления депутатской деятельности. Документ закона принят в первом чтении, передает АБН.

Так, в законопроекте речь идет об ответственности органов исполнительной власти в том случае, если они не готовят или готовят не вовремя ответы на депутатские запросы. Штрафовать за это будут на две тыс. рублей.

«Можно было бы и побольше установить штраф», — отметила лидер фракции «Партии роста» в петербургском парламенте Оксана Дмитриева. Теперь депутаты будут готовить к законопроекту поправки. К примеру, «яблочник» Борис Вишневский хочет обязать отвечать на запросы не только органы власти, но и общественные объединения.

Прежде петербургские парламентарии несколько раз жаловались на то, что органы власти задерживают ответы на запросы или присылают ответ не по существу

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