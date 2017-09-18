К предвыборной программе Путина готовят пакет реформ

Для предвыборной кампании Владимира Путина готовится пакет реформ, которые он предложит на свой четвертый срок. Эти реформы будут затрагивать различные сферы, волнующие массовый электорат: здравоохранение, образование и борьбу с коррупцией, передает «Газета.Ru»

Источник издания, близкий к Кремлю, сообщил, что основными темами станут здоровье нации, рост доходов, развитие образования, борьба с коррупцией. Кроме того, могут быть затронуты темы укрепления позиций России в мире, а также свобода и новые возможности для россиян.

Он также уточнил, что все эти темы были выделены на основе ряда соцопросов.

Другой осведомленный источник издания сообщил, что целый ряд ведомств и институтов, сотрудничающих с российским руководством, уже готовит пакеты реформ в разных сферах. Путин предложит их в рамках своей предвыборной кампании.

Так, по информации источника, работу над экономическими реформами координирует помощник президента Андрей Белоусов. Свои предложения уже озвучили экс-министр финансов Алексей Кудрин и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Реформы судебной системы разрабатываются специалистами Верховного суда. Кроме того, работа на этом направлении ведется и в «Центре стратегических разработок», возглавляемом Кудриным.

По данным издания, предвыборный пакет реформ коснется и сферы государственной службы, который разрабатывают в администрации президента РФ.

Ранее СМИ сообщали, что в Кремле практически завершили подготовку стратегии президентской кампании Путина. Планируется, что его выдвижение в участники президентской гонки пройдет в два этапа. В ноябре он даст принципиальное согласие на то, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на новый срок, а формат этого события будет напоминать «Прямую линию президента».

В рамках второго этапа Путин будет выдвигаться юридически как самовыдвиженец. Вероятно, сбором подписей будет заниматься актив партии «Единая Россия». Как сообщалось ранее, президентские выборы могут пройти 18 марта в день подписания договора о присоединении Крыма к РФ.