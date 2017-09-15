Поклонская отказалась баллотироваться в президенты

Депутат Государственной Думы от «Единой России» Наталья Поклонская заявила о том, что не собирается баллотироваться в президенты РФ даже при поддержке ее кандидатуры Монархической партией страны.

«Для меня есть один кандидат. Это наш президент Владимир Владимирович Путин», — приводит ее слова РИА «Новости».

Ранее в пятницу основатель Монархической партии Антон Баков заявил, что его объединение намерено поддержать Поклонскую на президентских выборах. Он добавил, что намерен в ближайшие несколько дней позвонить Поклонской и обсудить этот вопрос. Ранее Баков был известен своим желанием возродить империю Романовых на островах тихоокеанской Республики Кирибати.

В настоящий момент Путин не заявлял о своей готовности участвовать в следующих выборах. По информации СМИ, он должен сделать это позже на большом публичном мероприятии, где его об этом попросят граждане страны.

В настоящий момент о своих планах участвовать в президентской гонке заявили лишь оппозиционер Алексей Навальный, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и член партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Свое участие в выборах не исключает и бессменный председатель КПРФ Геннадий Зюганов. Выборы должны пройти в марте следующего года.

Ранее экс-депутат ЗакСа и Госдумы, петербуржец Константин Севенард заявил, что является потомком балер­ины Матильды Кшесинс­кой и императора Ник­олая II. Кроме того, по его словам, царь в 19­17 году не отрекся от престола, а передал власть танцовщице. Документы, подтвержд­ающие подлинность та­кой гипотезы, Севена­рд якобы нашел в 1989 году во время поездки в Варш­аву