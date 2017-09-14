В ЗакСе Петербурга предложили ввести новую категорию ветеранов ВОВ

Накануне, 13 сентября, Заксобрание Петербурга внесло на рассмотрение Госдумы РФ законопроект, который устанавливает новую категорию ветеранов Великой Отечественной войны.

Парламентарии предлагают приравнять бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто к ветеранам ВОВ. По мнению авторов законопроекта, они должны получать вторую государственную пенсию по инвалидности.

«Таких граждан награждают, как и других ветеранов юбилейными медалями, и они получают к юбилеям выплаты, но до сих пор их не признали ветеранами войны. А им нанесен тяжелый физический и моральный ущерб», - приводит Форпост Северо-Запад слова авторов законопроекта.

Его реализация оценивается в 5,3 млрд рублей в год.