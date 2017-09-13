Детское пособие в Петербурге может вырасти в 70 раз

Депутаты городского парламента выступили с федеральной инициативой об увеличении суммы детского пособия в 70 раз — с 50 до 3,5 тыс. рублей. За это в первом чтении проголосовали 49 народных избранников, против не голосовал никто, передает АБН.

С инициативой выступила депутат от «Справедливой России» Надежда Тихонова. Парламентарий отметила, что с 1994 года действует пособие для детей от 1,5 до 3 лет, но сумма выплат составляет всего 50 рублей, что, по ее словам, смехотворно.

Документ поддержала глава комиссии по социальной политике Елена Киселева. Депутат от «Единой России» признала, что такая выплата «неактуальна». Она напомнила, что еще в 2014 году глава правительства РФ Дмитрий Медведев поднимал вопрос о детском пособии, но ничего не поменялось.

Следующее чтение законопроекта состоится через месяц. Если за него проголосуют вновь, то он будет направлен в ГД.