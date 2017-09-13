Поклонская обвинила Мединского в «незаконной выдаче» прокатного удостоверения «Матильде»

Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская ответила на заявление министра культуры Владимира Мединского, обвинившего ее в цензуре и давлении на кинотеатры в связи с выходом фильма «Матильда».

Депутат заподозрила министра в ангажированности, упомянув, по ее мнению, нецелевое использование бюджетных средств и нарушения при получении прокатного удостоверения. «Профильное министерство не видит оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения. Может быть, из-за того, что решение принято в течении суток?» - написала Поклонская на своей странице «ВКонтакте».

По ее мнению, некие «бывшие партнеры режиссера» выкладывают информацию о «подмене сценария, нецелевом использовании бюджетных средств, нарушении авторских прав при создании фильма «Матильда», а также предоставлении недостоверных документов для получения прокатного удостоверения (ведь 280 млн рублей выделялись под другой сценарий, о балерине, а не о Святом Государе)».



Поклонская также заявила, что кинотеатры имеют право отказаться от показа фильма, «среди создателей которого уроженец западной Украины, где реализован "Евромайдан"».

Ранее, выступая в Госдуме, министр культуры РФ назвал беззаконием и давлением на государство угрозы, поступавшие в адрес создателей фильма и кинотеатров, в которых его могли показывать. Эти угрозы уже привели к тому, что от проката фильма отказалась одна из крупнейших сетей кинотеатров в России - сеть «Синема Парк» и «Формула кино». Он попросил руководство правоохранительных органов «жестко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся «активистов» с их общественно опасными методами навязывания своих убеждений».

«Любые намерения инициативщиков на местах запретить показ, любые попытки давления на частные или муниципальные кинотеатры - это чистой воды беззаконие и цензура, которая впрямую запрещена Конституцией РФ», - отметил Мединский.

В его заявлении в том числе упоминаласть и Поклонская. «Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая госпожа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт. Может, и от чистого сердца. Тем более, не готов разгадывать мотивации разнокалиберных активистов-поджигателей, нагло именующих себя «православными», - резюмировал он.

В свою очередь, спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что без наличия весомых доказательств нельзя усматривать прямую связь между позицией депутата Натальи Поклонской и действиями противников кинофильма Алексея Учителя. «Так нельзя - брать и выносить обвинение кому-то», - подчеркнул он. При этом первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко («Справедливая Россия») сообщила, что представит 13 сентября на пленарном заседании проект поручения, обязывающий ускорить показ в нижней палате фильма «Матильда», чтобы депутаты смогли уже сейчас составить о нем свое мнение и компетентно участвовать в дискуссиях по этой картине. Как сообщалось ранее, предполагается, что "Матильду" покажут в Госдуме 26 октября.

Ранее появилась информация, что Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» отказалась показывать фильм «Матильда» из-за угроз от организации «Христианское государство - Святая Русь». После этого депутаты Госдумы РФ Оксана Пушкина и Ирина Роднина направили директору Федеральной службы безопасности Александру Бортникову и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву запросы с просьбой проверить «вакханалию хулиганов и экстремистов», выступающих радикально против фильма Алексея Учителя «Матильда».

В ночь на 31 августа дом номер 12 по набережной Крюкова канала также забросали «коктейлями Молотова». Здесь находится студия режиссера фильма Алексея Учителя, он попросил главу ФСБ Александра Бортникова о защите. Кроме того, Учитель обвинил Поклонскую в поддержке террористов. По его словам, она обеспечивает прикрытие «террористической организации». Заявление режиссера связано с инцидентом в Екатеринбурге, где мужчина протаранил здание кинотеатра и устроил поджог.

После этого противники фильма «Матильда» сожгли автомобиль адвоката режиссера Константина Добрынина. Поклонская назвала поджог провокацией и потребовала, чтобы правоохранительные органы «тщательнейшим образом расследовали» случившееся. В фильме «Матильда» рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера кино пройдет в Мариинском театре 6 октября 2017 года, в прокат «Матильда» выйдет 25 октября.