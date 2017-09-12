  • 12 Сентябрь 2017
USD 13.09.2017 57.2656 0.0962
USD ММВБ 22:16 57.67050  
EUR 13.09.2017 68.5469 -0.1021
EUR ММВБ 22:16 68.9210  
Нефть($) 12.09.2017 54.22 +0.67
Нефть(p) 12.09.2017 3104.94 +43.52

Посольство РФ в Германии ждет извинений от журнала Focus за оскорбление Путина

Автор:


© Фото: Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix

Темы дня

Российского президента назвали собакой.

Посольство России в Германии ждет извинений от немецкого журнала Focus за использование в статье оскорбительного высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-секретарь дипмиссии Дениса Микерина на своей официальной странице в Facebook.

Микерин опубликовал отрывок из материала журнала и выразил надежду, что он является лишь «неудачным лингвистическим упражнением журналиста».

Фото: facebook.com/denis.mikerin
 

Речь идет о статье, посвященной Ангеле Меркель. В ней есть отрывок следующего содержания: "Конечно, она боится собаки Путина, но она точно не боится собаки-Путина" (Sie hat zwar Angst vor Putins Hund, aber keine Angst vom Hund Putin). По всей видимости, автор пытался добиться эффектной игры слов.

Микерин также заявил, что гларед журнала Роберт Шнайдер имеет достаточно жизненного опыта, чтобы понять, где «находятся красные линии журналистской этики».

В феврале этого года в Кремле требовали извинений от американского журналиста телеканала Fox News Билл О’Райли, который во время интервью с Дональдом Трампом назвал Путина «убийцей». В ответ глава Белого дома предложил журналисту обратить внимание на ошибки, допущенные США, например, войну в Ираке

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в сентябре

    Осень – не повод сидеть дома и грустить. Фестивали, парады, концерты – обо всем этом и многом другом «Санкт-Петербург.ру» расскажет в афише на сентябрь.

    читать далее →

    Пять парков Петербурга для самых ярких осенних фотографий

    Ранняя осень – прекрасная пора для того, чтобы прогуляться в выходные по парку, а может быть и запечатлеть красивые желтые листья в своем Instagram. «Санкт-Петерубрг.ру» предлагает пять вариантов для осеннего променада и красивых фотографий.

    читать далее →

    Пять осенних фестивалей в Петербурге, которые нельзя пропустить

    Теплые деньки уже заканчиваются, но есть шанс ухватить уходящее лето за хвост, окунувшись в яркие и красочные фестивали, тем более Северной столице обещают еще немного солнца и хорошей погоды.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Секреты «тихой» охоты: памятка грибникам

    Как вдоволь нагуляться по лесу, принести домой хороший грибной улов и при этом не заблудиться и не отравиться.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    12.09.17
    Остекление лоджий в Санкт-Петербурге: широкий спектр предложений
    11.09.17
    Регистрация на сайте знакомств может стать успешным началом романтических отношений
    07.09.17
    Получение лицензии Роспотребнадзора на источники ионизирующего излучения в Санкт-Петербурге
    07.09.17
    Что включает в себя качественный сервис по ремонту стиральных машин
    07.09.17
    Продажа вторичного жилья в Петербурге: обзор предложений
    06.09.17
    Гуардамар-дель-Сегура — обзор города
    05.09.17
    Почему бег с кроссовками Asics легче обычного
    05.09.17
    Бесплатная франшиза от букмекерской конторы Leon

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram