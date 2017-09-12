Посольство РФ в Германии ждет извинений от журнала Focus за оскорбление Путина

Посольство России в Германии ждет извинений от немецкого журнала Focus за использование в статье оскорбительного высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-секретарь дипмиссии Дениса Микерина на своей официальной странице в Facebook.

Микерин опубликовал отрывок из материала журнала и выразил надежду, что он является лишь «неудачным лингвистическим упражнением журналиста».

Фото: facebook.com/denis.mikerin

Речь идет о статье, посвященной Ангеле Меркель. В ней есть отрывок следующего содержания: "Конечно, она боится собаки Путина, но она точно не боится собаки-Путина" (Sie hat zwar Angst vor Putins Hund, aber keine Angst vom Hund Putin). По всей видимости, автор пытался добиться эффектной игры слов.

Микерин также заявил, что гларед журнала Роберт Шнайдер имеет достаточно жизненного опыта, чтобы понять, где «находятся красные линии журналистской этики».

В феврале этого года в Кремле требовали извинений от американского журналиста телеканала Fox News Билл О’Райли, который во время интервью с Дональдом Трампом назвал Путина «убийцей». В ответ глава Белого дома предложил журналисту обратить внимание на ошибки, допущенные США, например, войну в Ираке