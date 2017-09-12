  • 12 Сентябрь 2017
USD 13.09.2017 57.2656 0.0962
USD ММВБ 22:16 57.67050  
EUR 13.09.2017 68.5469 -0.1021
EUR ММВБ 22:16 68.9210  
Нефть($) 12.09.2017 54.22 +0.67
Нефть(p) 12.09.2017 3104.94 +43.52

Спикер ЗакСа Петербурга назвал Россию последней надеждой Бога на Земле

Автор:


© Фото: Интерпресс

Темы дня

Вячеслав Макаров выступил с необычной речью перед участниками крестного хода.

Председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров выступил на площади Александра Невского перед участниками крестного хода. В своей речи политик назвал Россию «последней надеждою Бога на планете Земля»

«Великое предназначение России в том, чтобы решать такие проблемы, которые не может решить ни одна страна в мире. Россия — миродержавная сила, последняя надежда бога на планете Земля. Вот почему господь незримо ограждает Россию от недругов. Бережет ее малый мир для спасительного исхода, чтобы сохранить Россию в ее небесном и земном измерении. И мы должны помнить это и понимать: там, где вера православная, — там всегда победы», - заявил Макаров.

Спикер ЗакСа также вспомнил события столетней давности – по его мнению, все последующие беды страны произошли из-за убийства царя. «Ровно сто лет назад произошли события, которые ввергли страну в безумство и пучину гражданской войны. И все последующие испытания, все последующие тяготы, все последующие невзгоды, потрясения, которые выпали на ношу нашего народа, на долю великого народа многонационального государства, — идут как раз из-за того, что была разрушена держава великая, что убили царя и его детей, что прониклись воинствующим безбожьем», - приводит его слова «Бумага».

Как сообщалось ранее во вторник, 12 сентября, по центру Петербурга прошел крестный ход, который двигался по Невскому проспекту до площади Александра Невского. Он был приурочен ко Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.

Кроме Макарова в процессии принимали участие вице-губернатор Игорь Албин, глава фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко. Также в церковном одеянии был замечен депутат Госдумы единоросс Виталий Милонов.

По предварительным оценкам, по невскому проспекту прошло около 100 тыс. человек. В шествии принимали участие не только политики и религиозные организации. К примеру, там были замечены люди с имперскими флагами, которые несут транспаранты с лозунгами против фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда»: «Матильда — пощечина русскому народу» и «Честь государя — честь народа».

Из-за крестного хода весь центр Петербурга стоит в пробках. Самая большая из них наблюдалась в районе моста Александра Невского, который внезапно закрыли для автомобилистов.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в сентябре

    Осень – не повод сидеть дома и грустить. Фестивали, парады, концерты – обо всем этом и многом другом «Санкт-Петербург.ру» расскажет в афише на сентябрь.

    читать далее →

    Пять парков Петербурга для самых ярких осенних фотографий

    Ранняя осень – прекрасная пора для того, чтобы прогуляться в выходные по парку, а может быть и запечатлеть красивые желтые листья в своем Instagram. «Санкт-Петерубрг.ру» предлагает пять вариантов для осеннего променада и красивых фотографий.

    читать далее →

    Пять осенних фестивалей в Петербурге, которые нельзя пропустить

    Теплые деньки уже заканчиваются, но есть шанс ухватить уходящее лето за хвост, окунувшись в яркие и красочные фестивали, тем более Северной столице обещают еще немного солнца и хорошей погоды.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Секреты «тихой» охоты: памятка грибникам

    Как вдоволь нагуляться по лесу, принести домой хороший грибной улов и при этом не заблудиться и не отравиться.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять знаменитых дворов-колодцев

    Знаменитый восьмиугольник, таинственный Дом духов, угловатые формы «дома-утюга» и другие дворы, заслуживающие, по мнению «Санкт-Петербург.ру», обязательного посещения.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    12.09.17
    Остекление лоджий в Санкт-Петербурге: широкий спектр предложений
    11.09.17
    Регистрация на сайте знакомств может стать успешным началом романтических отношений
    07.09.17
    Получение лицензии Роспотребнадзора на источники ионизирующего излучения в Санкт-Петербурге
    07.09.17
    Что включает в себя качественный сервис по ремонту стиральных машин
    07.09.17
    Продажа вторичного жилья в Петербурге: обзор предложений
    06.09.17
    Гуардамар-дель-Сегура — обзор города
    05.09.17
    Почему бег с кроссовками Asics легче обычного
    05.09.17
    Бесплатная франшиза от букмекерской конторы Leon

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram