Спикер ЗакСа Петербурга назвал Россию последней надеждой Бога на Земле

Председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров выступил на площади Александра Невского перед участниками крестного хода. В своей речи политик назвал Россию «последней надеждою Бога на планете Земля»

«Великое предназначение России в том, чтобы решать такие проблемы, которые не может решить ни одна страна в мире. Россия — миродержавная сила, последняя надежда бога на планете Земля. Вот почему господь незримо ограждает Россию от недругов. Бережет ее малый мир для спасительного исхода, чтобы сохранить Россию в ее небесном и земном измерении. И мы должны помнить это и понимать: там, где вера православная, — там всегда победы», - заявил Макаров.

Спикер ЗакСа также вспомнил события столетней давности – по его мнению, все последующие беды страны произошли из-за убийства царя. «Ровно сто лет назад произошли события, которые ввергли страну в безумство и пучину гражданской войны. И все последующие испытания, все последующие тяготы, все последующие невзгоды, потрясения, которые выпали на ношу нашего народа, на долю великого народа многонационального государства, — идут как раз из-за того, что была разрушена держава великая, что убили царя и его детей, что прониклись воинствующим безбожьем», - приводит его слова «Бумага».

Как сообщалось ранее во вторник, 12 сентября, по центру Петербурга прошел крестный ход, который двигался по Невскому проспекту до площади Александра Невского. Он был приурочен ко Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.

Кроме Макарова в процессии принимали участие вице-губернатор Игорь Албин, глава фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко. Также в церковном одеянии был замечен депутат Госдумы единоросс Виталий Милонов.

По предварительным оценкам, по невскому проспекту прошло около 100 тыс. человек. В шествии принимали участие не только политики и религиозные организации. К примеру, там были замечены люди с имперскими флагами, которые несут транспаранты с лозунгами против фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда»: «Матильда — пощечина русскому народу» и «Честь государя — честь народа».

Из-за крестного хода весь центр Петербурга стоит в пробках. Самая большая из них наблюдалась в районе моста Александра Невского, который внезапно закрыли для автомобилистов.