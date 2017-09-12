Помощника депутата ГД не пустили в ЗакС Петербурга без галстука

Помощника депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олега Шейна Германа Ломтева не пустили в Заксобрание Петербурга. Как пишет депутат ЗакСа Надежда Тихонова в своем Facebook, причиной стало отсутствие у мужчины галстука.

В пресс-службе городского парламента депутату объяснили, что такое ограничение отныне касается только госслужащих. При этом помощников петербургских парламентариев по гражданско-правовому договору тоже не пустили в здание ЗакСа, добавила Тихонова.

Отсутствие галстука также стало препятствием для попадания в Мариинский дворец начальнику госпиталя ветеранов войн Максим Кабанов, который шел на встречу с депутатом от «Единой России» Еленой Киселевой. Его выручил парламентарий от партии «Яблоко» Борис Вишневский.

«Я снял свой галстук и отдал ему – меня они обязаны пропускать даже без штанов. Тогда только его пропустили. Галстук он тут же вернул, пройдя через турникет», – рассказал Вишневский.

Ранее сообщалось, что с понедельника, 11 сентября, лиц мужского пола не будут пускать в здание Мариинского дворца без галстуков. Причина такого жесткого дресс-кода не называлась.

Ранее в мае спикер Заксобрания Северной столицы Вячеслав Макаров сделал замечание сотруднице КГА за то, что та пришла на заседание в кардигане.