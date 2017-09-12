Полтавченко: В Петербурге нет уплотнительной застройки

В правительстве Петербурга обсудили работу над обращениями, которые поступили от петербуржцев на «Прямую линию» президента Владимира Путина 15 июня этого года. Многие из них касалась проблем обманутых дольщиков и развития застроенных территорий, сообщает «Квадрат.ру».

«Конечно, когда вместо "хрущевок"» или трехэтажных домов, которые после войны строили пленные немцы, появляются современные 10-15 этажные дома, то плотность населения в микрорайоне возрастает. Те, кто в них переселяется, остаются довольны, - заявил губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко. - Тем, кто не хочет переезжать, это не нравится. И такие люди говорят об "уплотнительной застройке", которой в Петербурге сегодня действительно нет. Я доложил об этом президенту России, и могу это еще раз подтвердить сегодня, после изучения обращений на "Прямую линию"».

В начале августа состоялся разговор президента РФ Путина с губернатором Полтавченко. На нем глава государства заявил, что не знал о такой проблеме петербуржцев, как уплотнительная застройка. Полтавченко ответил, что тоже не в курсе о ней.

Следом за этим в Петербурге прошло несколько пикетов, в том числе и жителей Лиговского проспекта. Его участники хотели рассказать Полтавченко о том, что на участке между Прилукской, Расстанной, Тамбовской улицами и Лиговским проспектом в настоящее время возводят четыре многоэтажных точечных здания. Одно из них – на месте небольшой зеленой площадки с деревьями, строительство ведется в непосредственной близости от исторической застройки, уточняют участники акции.

С 2011 года жители ведут переписку с чиновниками, проводят пикеты и акции у Смольного, прокуратуры Петербурга, Госстройнадзора, представительства Президента, и даже в Москве у стен Кремля. В судебном порядке был отменен проект планировки квартала, на основании которого ведется стройка, но, как впоследствии заявили чиновники Смольного, это не повод для отзыва разрешения на строительство.

Прежде на аналогичную акцию выходили жители Калининского района.