В петербургский ЗакС запретили пускать мужчин без галстуков

В Заксобрание Петербурга со следующей недели, с 11 сентября, не будут пускать без галстука и костюма. Это будет касаться не только госслужащих мужского пола, но и вообще всех мужчин, которые посещают Мариинский дворец.

В пятницу, 8 сентября, завхоз городского парламента Алена Кукушкина останавливала выходящих из здания помощников депутатов и уточняла, почему они пришли в представительский орган без костюма и галстука, сообщает «Фонтанка».

Информацию о том, что в Мариинском дворце введены новые правила визита не только для помощников депутатов, подтвердили источники издания в ЗакСе. По их словам, на этой неделе им также были сделаны такие замечания на посту охраны.

Ранее в мае спикер Заксобрания Северной столицы Вячеслав Макаров сделал замечание сотруднице КГА за то, что та пришла на заседание в кардигане.