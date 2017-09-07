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Милонов просит «Яблоко» исключить Вишневского из партии

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© Фото: Ведомости

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Единоросс считает, что депутат ЗакСа занимается «разжиганием религиозной розни».

Депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Виталий Милонов направил обращение на имя председателя партии «Яблоко» Эмилии Слабуновой с требованием разобраться в «нападках» депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского на православных верующих города.

«Ежегодно, в канун различных православных праздников, Борис Вишневский, являясь известным представителем вашей партии, устраивает форменную травлю и инициирует публичные нападки на верующих. Без веских причин и поводов он публично требует от городских властей не допускать проведения важных православных торжеств и праздников на улицах города», - заявил Милонов.

В качестве примера депутат ГД сообщает, что в этом году Вишневский «бросил свои силы против проведения в городе традиционного Крестного хода в честь благоверного князя Александра Невского».

«Несмотря на мое непринятие ценностей вашей партии и ее идеологии, считаю, что вы обязаны принять решительные меры для очистки имени «Яблока» от пятен ксенофобии и шовинизма отдельных ее членов. Если одно из ветвей яблони поражается тлей и паразитами, рачительный хозяин предпочтет эту ветвь осечь, чтобы сохранить остальное дерево», - сообщил Милонов.  

Ранее «единоросс» предложил полностью запретить рекламу увеличения груди. По мнению бывшего депутата ЗакСа Петербурга, пластическая хирургия все больше выходит за рамки медицины и превращается в отрасль бизнеса, которая получает деньги на желании людей «соответствовать неким умозрительным канонам красоты».

За год в Госдуме ни один из законопроектов Милонова еще не был принят. После рассмотрения Советом Госдумы пять законодательных инициатив сняли с рассмотрения и вернули автору для доработки. Всего один проект - поправки в КоАП об усилении административной ответственности за оскорбление был включен в примерную программу заседаний парламента, но пока не рассматривался.

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