Путин пригласил премьера Японии в Петербург

Российский президент Владимир Путин пригласил премьер-министра Японии Синдзо Абэ посетить в 2018 году Петербургский экономический форум (ПМЭФ).

«Хочу вас еще раз поблагодарить за то, что вы приняли приглашение, приехали на Восточный экономический форум. С удовольствием будем видеть вас и на Петербургском экономическом форуме весной 2018 года», — приводит слова Путина РИА «Новости»

Также президент РФ подчеркнул, что после спада в торговом обороте Россия и Япония выходят на траекторию устойчивого роста - в первом полугодии 2017 он составил более 16%.

ПМЭФ-2018 состоится весной будущего года.