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Полтавченко потребовал ускорить темпы строительства метро

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© Фото: gov.spb.ru

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Губернатор одобрил строительство кольцевой ветки на 20 станций.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко потребовал ускорить строительство метро, активнее внедряя технологии, которые позволяют сокращать время строительства станций. Об этом градоначальник заявил на рабочем совещании накануне, 17 августа, передает пресс-служба Смольного.

Он изучил четыре варианта трассировки будущей Кольцевой линии петербургского метро. Губернатор поддержал вариант "Большого кольца", протяженность которого составит около 40 километров.

На этой линии должны расположиться 20 станций, 14 из которых — с пересадкой на другие линии.

Губернатор подчеркнул, что необходимо приступать к работам по продлению "оранжевой" линии до станции "Кудрово", которая будет находиться на территории Ленинградской области.

Ранее в Смольном сообщали, что три будущие станции "фиолетовой" линии готовы на 87%. В частности, на станции «Проспект Славы» завершен монтаж эскалаторов. В депо "Южное" идет обустройство внутренних инженерных систем. По контракту, строительство должно завершиться до конца 2018 года.

Новую станцию "зеленой" ветки "Новокрествоская" обещают открыть 30 марта  Станции строятся с учетом подготовки к предстоящему Чемпионату мира по футболу в следующем году.

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