ФБК нашел у безработного сына Пескова собственный автопарк и уголовное прошлое

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального нашел у Николая Чоулза, сына пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, большой автопарк и уголовное прошлое.

Помимо автомобиля Tesla за 10 млн рублей, у сына Пескова есть другие дорогостоящие машины. Он ездит на новом Range Rover стоимостью 9 млн рублей, Ferrari, Mercedes CLA и мотоцикле Harley, следует из информации ФБК.

При этом, как сообщает Фонд, Чоулз не платит алименты на содержание своей дочери и регулярно нарушает ПДД - у него обнаружено 116 штрафов, их общая сумма составляет 40,75 тыс. рублей.

Чоулз владеет квартирой площадью 110 м2 и оценочной стоимостью 25-30 млн рублей, расположенной на Большой Дорогомиловской улице в центре столицы России. Также, как сообщается в расследовании ФБК, у молодого человека была квартира на Рублевке за 7 млн рублей, но в этом году он ее продал.

ФБК обнаружил, что на сына Пескова были заведены уголовные дела в Великобритании за нападения и кражи. В 2009 году Чоулз якобы был осужден на десять месяцев условно, сообщает фонд Навального. По информации ФБК, он напал на девушку и отнял у нее телефон, а позднее вместе с товарищами избил и ограбил подростка у "Макдональдса".

При этом с 2015 года официальной работы у Чоулза нет. Раньше он работал на телеканале Russia Today. В соцсетях сын пресс-секретаря президента называет себя креативным директором компании "Файт Найтс", которая организовывает бои и шоу. Эту фирму, по данным ФБК, спонсирует бизнесмен Зиявудин Магомедов, который якобы оплатил медовый месяц пресс-секретаря на яхте Falcon.

Николай Чоулз - сын Пескова от первой жены, внучки советского полководца Анастасии Буденной. Носит фамилию отчима-англичанина. Николай жил с родителями в Великобритании, а в 2011-2012 годах, как сообщает ФБК, вернулся в Россию.

Прошлое громкое расследование ФБК было посвящено премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. Авторы фильма рассказывают о том, что Медведев владеет недвижимостью по всей России. По их словам, ему также принадлежат участки земли в элитных районах. Как утверждают в ФБК, глава правительства также распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом.

По версии авторов расследования, все найденное ФБК имущество было куплено премьер-министром "на взятки олигархов".