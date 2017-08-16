"В Чечне геев нет": Кадыров стал самым медийным среди глав регионов России

«Медиалогия» составила рейтинг губернаторов по числу упоминаемомсти в социальных сетях за июль 2017 год. Первое место занял глава Чечни Рамзан Кадыров – более 143 тыс упоминаний.

Второе место занял мэр Москвы Сергей Собинин – 108,5 тыс. упоминаний. На третьем месте глава Приморского края Владимир Миклушевский – 62,8 тыс. упоминаний

В соцсетях больше всего обсуждали высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова из интервью американскому телеканалу HBO. Тогда Кадыров заявил, что в Чечне нет геев, а если и есть, то Канада может забрать их себе. Также Кадыров посчитал странным приговор убийцам Бориса Немцова.

Мэра Москвы Москвы обсуждали в контексте программы реновации города, а также реализации программы «Моя улица».

Губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко упоминался в соцсетях в июле всего 14 тыс. раз – это 12 место.