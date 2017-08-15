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Кадыров: Арбитр матча «Зенит» - «Ахмат» вредит отношениям между Чечней и Петербургом

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© Фото: InfoResist

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По мнению главы Чечни, судья Игорь Федотов был на стороне петербургской команды.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров накануне вечером, 14 августа, раскритиковал работу главного судьи матча «Зенит» – «Ахмат» Игоря Федотова.

«Футбольный матч между «Зенитом» и «Ахматом» получил большой резонанс. И связано это с неудовлетворительной работой судейской бригады. К сожалению, главными действующими лицами футбольного вечера стали не игроки, а арбитр Игорь Федотов. Он с самого начала матча посадил команду гостей на свисток, показав в течение восьми минут три желтые и красную карточку. В то же время арбитр никак не отреагировал на нарушение правил со стороны голкипера «Зенита» Лунева, сыгравшего руками за пределами штрафной площади. У Чечни очень теплые, дружеские отношения с руководством Петербурга и жителями города. Знаю также, что в хороших отношениях два клуба и болельщики команд. Футбольный арбитр должен понимать, что симпатизируя одной команде и явно убивая другую, он наносит вред не только футболу, но и отношениям между людьми, городами», – поделился мыслями Кадыров в своем инстаграме.

Прежде ФК «Ахмат» подал жалобу в Российскую футбольную Премьер-лигу на судейство в матче с «Зенитом», который завершился со счетом 4:0 в пользу «сине-бело-голубых».

В день матча, 13 августа, глава чеченского парламента Магомед Даудов опубликовал  ролик, где губернатор Полтавченко, спикер городского ЗакСа Вячеслав Макаров, вице-губернатор Олег Марков вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым кричат: «Ахмат» – сила!».

«Наши друзья из Питера тоже болеют за АХМАТ!» — написал Даудов под видео в своем Instagram. Многие болельщики петербургского ФК остались недовольны таким поведением губернатора.

Позже пресс-секретарь Полтавченко заявил, что этот ролик вырван из контекста и никакого отношения к футболу не имеет.

Матч «Зенит»- «Ахмат» закончился победой «сине-бело-голубых» со счетом «4:0». Голы забили Леандро Паредес, Александр Кокорин, Далер Кузяев и Юрий Жирков. Теперь «Зенит» с 16 очками вышел в единоличные лидеры чемпионата России.

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