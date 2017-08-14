Пресс-секретарь губернатора: Полтавченко болеет только за «Зенит»

Губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко не болеет за чеченский ФК «Ахмат» и верен петербургской команде «Зенит», сообщил пресс-секретарь градоначальника Петербурга Андрей Кибитов.

По его словам, видеозапись, которую накануне, 13 августа, опубликовал глава чеченского парламента Магомед Даудов, вырвана из контекста. «Никакого отношения вырванный фрагмент к футболу не имеет», –приводит слова Кибитова «Фонтанка»

Накануне Даудов опубликовал в ролик, где губернатор Полтавченко, спикер городского ЗакСа Вячеслав Макаров, вице-губернатор Олег Марков вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым кричат: «Ахмат» – сила!»

«Наши друзья из Питера тоже болеют за АХМАТ!» — написал Даудов под видео в своем Instagram.

Многие болельщики петербургского ФК остались недовольны таким поведением губернатора.

Матч «Зенит»- «Ахмат» закончился победой «сине-бело-голубых» со счетом «4:0». Голы забили Леандро Паредес, Александр Кокорин, Далер Кузяев и Юрий Жирков. Теперь «Зенит» с 16 очками вышел в единоличные лидеры чемпионата России.