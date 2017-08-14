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Депутат Резник планирует обратиться в ЕСПЧ по поводу своего ареста

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© Фото: Давид Френкель

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Парламентарий не надеется на российское правосудие.

Депутат петербургского Заксобрания от фракции «Партии Роста» Максим Резник не исключает возможности обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по поводу признания незаконности его ареста на акции протеста 12 июля.

«Есть и судебное разбирательство, которое, скорее всего, будет длиться долго, потому что вряд ли в России удастся найти управу на этот беспредел. Если такая возможность [обратиться в ЕСПЧ] юридическая будет, то я ею воспользуюсь», - рассказал Резник в интервью Бумаге.

Он также уточнил, что не надеется добиться какого-либо положительного результата от российского правосудия.  На парламентское расследование Резник также не рассчитывает.

Депутат заявил, что считает показания полковника Росгвардии Голубева, которые были представлены в суде – ложными. «Мерзость системы в том, что она заставляет боевого офицера превращаться в лжеца и доносчика. Не думаю, что его можно запугать. Скорее всего, полковнику Голубеву объясняют, что Резник и все, кто там [на Марсовом] собрались, — это те же, кого он убивал в чеченской кампании, такие же враги. Значит, ложный донос на Резника можно написать, потому что ты на войне», - считает парламентарий.

В показаниях Голубева говорится, что когда он помогал сержанту Пашину задерживать протестующего, депутат подошел к полковнику сзади, «обхватил за шею руками и пытался оттащить от задержанного, «воспрепятствовав исполнению служебных обязанностей».

Депутат ЗакСа Максим Резник вышел на свободу 7 августа. Оппозиционного парламентария арестовали на 10 суток и оштрафовали на 11 тыс. рублей 28 июля. Причина - участие в митинге 12 июня. Сам Резник сообщил, что на Марсовом поле исполнял свои служебные обязанности, как член контрольной группы ЗакСа. По словам депутата, составление протокола в его отношении спустя почти месяц после акции является последствием его политической деятельности, в рамках которой он требовал расследования событий 12 июня.

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