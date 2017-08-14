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Спикер парламента Чечни показал, как губернатор Полтавченко кричит «"Ахмат"-сила!»

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© Фото: БалтИнфо

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Видео было опубликовано в день матча «Зенит» - «Ахмат».

Накануне, 13 августа, в день игры петербургского ФК «Зенит» против чеченского «Ахмата» спикер парламента Чечни Магомед Даудов опубликовал ролик, на котором губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко вместе с Рамзаном Кадыровым скандирует «"Ахмат" — сила!»

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Действие происходит за столом в саду. Вероятно, видео было снято в начале августа, когда Полтавченко посещал Чечню с официальным визитом. 

«Наши друзья из Питера тоже болеют за АХМАТ!» — написал Даудов под видео в своем Instagram.

Поддержка губернатором Петербурга чеченского футбольного клуба широко обсуждается в социальных сетях. Многие болельщики петербургского ФК остались недовольны таким поведением губернатора.

Матч «Зенит»- «Ахмат» закончился победой «сине-бело-голубых» со счетом «4:0». Голы забили Леандро Паредес, Александр Кокорин, Далер Кузяев и Юрий Жирков. Теперь «Зенит» с 16 очками вышел в единоличные лидеры чемпионата России.

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