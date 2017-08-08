Полтавченко уволил главу комитета имущественных отношений

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко уволил с поста главы комитета имущественных отношений (КИО) Александра Семчукова, назначив на его место вице-губернатора Северной столицы Михаила Мокрецова, сообщает пресс-секретарь главы города Андрей Кибитов.

Основанием для увольнения стало личное заявление Семчукова, который теперь займет место заместителя главы КИО. Причину такой перестановки пресс-секретарь губернатора не уточнил.

Ранее Заксобрание Петербурга утвердило новый должностной перечень Смольного. Так, парламентарии разрешили одному вице-губернатору совмещать эту должность с постом главы районной администрации или главы комитета.

Александр Семчуков с 1994 по 2016 год работал в УФНС. Михаил Мокрецов с 2007 года по 2010 год являлся руководителем ФНС России. С 2010 года стал начальником аппарата министра обороны РФ, а с 2011 года – заместителем министра обороны.