Фонд однокурсника Медведева «Соцгоспроект» подал в суд на Навального

Фонд «Соцгоспроект», руководителем которого является однокурсник премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Илья Елисеев, подал в Люблинский суд иск в оношении Алексея Навального и учрежденного им Фонда борьбы с коррупцией, сообащет РАПСИ.

От Навального и ФБК требуют опровержения части расследования «Он вам не Димон» о Медведеве, в которой упоминается связь «Соцгоспроекта» с якобы коррупционной схемой. Фонд также требует опровергнуть сведения о том, что он не ведет реальной благотворительной деятельности.

К иску прилаагется лингвистическая экспертиза, в которой указано, что расследование «Он вам не Димон» содержит негативную информацию в форме «явного и скрытого утверждения».

Ранее в июне «Соцгоспроект» предлагал Навальному и ФБК добровольно вырезать из расследования упоминания о фонде.

В конце мая Люблинский суд удовлетворил схожий иск миллиардера Алишера Усманова к Навальному и обязал его удалить фильм. Решение суда еще не вступило в силу – подана апелляция.

В начале марта ФБК опубликовал фильм, в котором говорится о том, что Медведев владеет большим тайным состоянием. Днем 4 апреля Медведев спустя месяц ответил на обвинения в коррупции. Собранный на него компромат премьер назвал «чушью и какими-то бумажками».