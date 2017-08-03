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Полтавченко и Кадыров подписали договор об увеличении торговли между регионами

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© Фото: Gov.Spb.ru

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Петербург отправит в Грозный тракторы, светодиоды и лекарства и получит в ответ сельскохозяйственные продукты.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали «дорожную карту» — план сотрудничества регионов, который должен увеличить объемы торговли между регионами.

Также этот план предполагает активизацию гуманитарного сотрудничества. Документ рассчитан до 2020 года.

Губернатор Северной столицы заявил, что Петербург готов поставить в Чечню лекарства, сельскохозяйственную технику и светодиодное оборудование. При этом город на Неве хочет расширить поставки сельскохозяйственных товаров из Чечни.

В рамках визита в Грозный петербургская делегация участвовала в открытии Санкт-Петербургской улицы. За счет Петербурга на ней установили 20 скамеек в петербургском стиле. Прежде гости из Петербурга посетили Мемориальный комплекс Славы имени первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова, возложили цветы к плите памяти первого главы Чечни.

Появление Санкт-Петербургской улицы в Грозном могло стать ответом на то, что в минувшем году именем Ахмата Кадырова, первого президента Чечни, был назван мост через Дудергофский канал. Предложение о наименовании рекомендовала Топономическая комиссия, однако четыре ее члена, которые в скором времени уволились, заявили, что на комиссию оказывалось давление со стороны администрации города.

Само постановление об утверждении названия моста подписал губернатор города Георгий Полтавченко 15 июня 2016 года. Решение назвать мост именем Кадырова негативно восприняли в Петербурге. В частности, петицию о переименовании переправы подписали более 100 тыс. человек.

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