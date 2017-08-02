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Полтавченко и Кадыров подпишут «дорожную карту»

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© Фото: Коммерсантъ

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Главы регионов в Грозном обсудят сотрудничество в сферах благоустройства, культуры и туризма.

Официальная делегация во главе с губернатором Северной столицы Георгием Полтавченко отправилась с рабочим визитом в столицу Чечни город Грозный. Основная задач визита — встреча с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым и подписание «дорожной карты» по сотрудничеству между регионами на 2017–2020 годы, сообщают в Смольном. 

Делегация Петербурга планирует обсудить с чеченскими коллегами вопросы промышленной кооперации, сотрудничества в сферах благоустройства, культуры, туризма и других. В рамках визита Полтавченко также возложит цветы на могилу первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

Визит делегации из Петербурга в Чечню завершится в пятницу, 4 августа.

Ранее стало известно, что в Грозном должна появиться Санкт-Петербургская улица. Это может стать ответом на то, что в минувшем году именем Ахмата Кадырова, первого президента Чечни, был назван мост через Дудергофский канал. Предложение о наименовании рекомендовала Топономическая комиссия, однако четыре ее члена, которые в скором времени уволились, заявили, что на комиссию оказывалось давление со стороны администрации города.

Само постановление об утверждении названия моста подписал губернатор города Георгий Полтавченко 15 июня 2016 года. Решение назвать мост именем Кадырова негативно восприняли в Петербурге. В частности, петицию о переименовании переправы подписали более 100 тыс. человек.

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