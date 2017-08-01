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Трамп утвердил новые санкции против России

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© Фото: ntv.ru

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Это самый масштабный с 2014 года пакет ограничений.

Американский президент Дональд Трамп подписал законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР, заявил вице-президент США Майк Пенс на брифинге в Тбилиси.

"Президент Трамп подписал документ о введении санкций против России. Мы желаем их отмены, но это возможно лишь при условии выполнения Россией взятых на себя обязательств, однако последние дипломатические шаги России, к сожалению, говорят об обратном", — заявил Пенс

На прошлой неделе, 27 июля, сенат США одобрил новый пакет экономических и персональных санкций против России. Этот пакет ограничений  стал самым масштабным и комплексным с начала 2014 года.

Он, к прмиеру, сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

Кроме того, корректируется круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии. Если раньше речь шла обо всех таких проектах на территории РФ с участием подсанкционных физических и юридических лиц, то теперь санкции касаются только новых проектов, однако без географической привязки

Законопроект также предполагает, что США наляжет санкции на лиц, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн за год или $1 млн единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

На новость о предстоящих санкциях моментально отреагировало Министерство иностранных дел РФ. Дипломаты вызвали посла США в Москве Джона Теффта и вручили ему текст заявления МИД о решении России сократить дипломатический штат посольства США и о запрете использования дачи в Серебряном бору и склада в Москве.

В воскресенье, 30 июля, президент РФ Владимир Путин уточнил, что сокращение коснется 755 сотрудников американской дипмиссии. Речь идет как о гражданах США, так и о российских сотрудниках.

В декабре 2016 года администрация Барака Обамы приняла решение о высылке 35 российских дипломатов и запрете на использование дипломатических дач в связи с подозрениями в причастности Москвы к вмешательству в избирательный процесс в США. Россия тогда не стала отвечать на эти меры: президент Владимир Путин объяснил, что Москва хочет посмотреть, как сложатся отношения с новым президентом Дональдом Трампом.

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