Адмирал США заявил о готовности нанести ядерный удар по Китаю

Командир Тихоокеанского флота США Скотт Свифт заявил о том, что готов нанести ядерный удар по Китаю на следующей неделе, если президент Штатов Дональд Трамп даст такой приказ, сообщает Associated Press.

Об этом Свифт заявил на конференции по безопасности в австралийском университете после совместных военных учений двух стран.

В ответ на вопрос одного их участников конференции о том, готов ли флот в случае получения приказа Трампа нанести ядерный удар по Китаю на следующей неделе, адмирал заявил: «Ответ — да».

При этом он подчеркнул, что, если действия военных выходят из-под контроля гражданских властей, «могут возникнуть серьезные проблемы».

Ранее в российском Генштабе сообщили, что результаты проведённого специалистами Минобороны России компьютерного моделирования подтверждают направленность ПРО США на Россию и Китай.