Депутат ЗакСа предлагает Смольному построить тоннель под Невой

Депутат Заксобрания Северной столицы от фракции «Справедливая Россия» Алексей Ковалев предложил правительству города построить тоннель под Невой, который соединит Васильевский остров и Адмиралтейский район.

В обращении к вице-губернатору Петербурга Игорю Албину депутат указал, что решение о прокладке тоннеля было принято ранее и зафиксировано в Генплане. Тоннель предполагалось протянуть вместо реализации проекта Ново-Адмиралтейского моста. При этом достроить тоннель хотели к 2015 году.

Однако в государственную программу «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» на 2015-2020 годы строительство данного тоннеля не включено, что, по мнению Ковалева, нарушает городской закон «О Генеральном плане Санкт-Петербурга».

Ковалев предлагает проработать вопрос о проектировании и строительстве тоннеля от площади Морской Славы на Гутуевский остров и внести его в соответствующую программу. Парламентарий также попросил Албина рассмотреть вопрос о включении соответствующих расходов в городской бюджет.