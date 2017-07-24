Макрон и Меркель сочли недопустимым предложение о создании Малороссии

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель считают недопустимыми заявления о создании государства Малороссии вместо Украины. Об этом главы двух европейских государств заявили в ходе прошедшего сегодня телефонного разговора лидеров «нормандской четверки», сообщает пресс-служба президента Украины Петра Порошенко.

При этом пресс-служба Кремля отмечает, что президент России говорил с зарубежными коллегами о своей позиции по поводу урегулирования вооруженного конфликта на юго-западе Украины. «Путин подробно, в деталях изложил лидерам "нормандской четверки" российские подходы по всем ключевым положениям упомянутых минских договоренностей», - говорится в сообщении.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко объявил о создании нового государства Малороссия. «Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемницей Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя», - сказал Захарченко.

По его словам, столицей Малороссии становится город Донецк, а город Киев остается историко-культурным центром без статуса столичного города. Государственным флагом Малороссии признается флаг Богдана Хмельницкого.

В Кремле сообщили, что ничего не знали о планах Захарченко и усомнились в их необходимости.