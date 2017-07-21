Милонов ждет извинений от Starbucks за поддержку геев

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов направил письмо на адрес руководства российского представительства сети кофеен Starbucks с требованием разъяснить позицию компании относительно ее политики в части «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений».

В письме говорится, что сеть кофеин проводит «политику поддержки разного рода сообществ и групп, пропагандирующих антисемейные и вредные ценности для нормального общества». Милонов считает, что их поддержка ЛГБТ противоречит фундаментальным российским ценностям, основанным на институте крепкого брака и семьи.

По мнению парламентария, такую поддержку можно расценивать, как сознательную диверсию, либо явное неуважение к российской культуре.

«Не подсыпают ли «гомодиверсанты» в каждую чашку кофе, купленную в этой забегаловке, смертельный порошок извращений?» - спрашивает единоросс в своем письме.

Депутат также просит дать российский филиал Starbucks четкие и публичные разъяснения относительно своей позиции поддержки ЛГБТ-организаций.

Ранее в российском сгементе Facebook был организован флешмоб «Я отказываюсь от кофе Starbucks» (#stopstarbucks). Его участники предлагали объявить бойкот сети кофеен из-за того, что компания поддерживает ЛГБТ-сообщество, тем самым «развращая человечество».

Президент компании Говард Шульц заявил о поддержке ЛГБТ еще в 2013 году. За последний месяц запись его речи приобрела популярность по всему миру. Речь побудила правительство Индонезии выступить за аннулирование лицензии Starbucks, якобы выступающего против религиозных и культурных ценностей. Против Starbucks выступают мусульмане других стран.