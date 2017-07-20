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В Госдуме хотят запретить россиянам пользоваться мессенджерами по решению суда

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© Фото: Geektimes

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Такой закон прошел уже два чтения.

В законопроекте о регулировании мессенджеров, который накануне, 19 июля, был принят Госдумой во втором чтении, появилась норма, которая дает прав на запрет отдельным лицам пользоваться мессенджерами по решению суда, передает vc.ru заявление одергоиз авторов законопроекта, депутата от «Справедливой России» Олега Николаева. 

Ко второму чтению в тексте законопроекта  появилась норма о том, что мессенджеры должны «не допускать передачу электронных сообщений пользователям сервиса обмена мгновенными сообщениями в случаях и в порядке, которые определены» правительством. 

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Как уточнил Николаев, это предусматривает возможность запрета определенному лицу пользоваться тем или иным мессенджером по решению суда. «Если вдруг кто-то использует мессенджеры для противозаконной деятельности, должна быть возможность такую деятельность пресечь», - заявил парламентарий, но не уточнил, каким образом собираются выявляться такие пользователи.

Николаев считает, что конфиденциальность передаваемых пользователями сообщений не пострадает.

Законопроект, практически дословно повторяющий аналогичный закон, принятый немецким парламентом в июне этого года, обязывает соцсети и мессенджеры с аудиторией более 2 млн человек открыть представительства в России.

Кроме того, соцсети и мессенджеры должны будут в течение суток по жалобам пользователей удалять противозаконную, "недостоверную" и "порочащую" информацию.

Также предлагается ввести штрафы за нарушение закона оператором социальной сети. Размер штрафа для физических лиц составит от 3 млн до 5 млн рублей, для юридических — от 30 млн до 50 млн рублей.

 

 

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