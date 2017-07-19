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Медведев объявил дату Всероссийской переписи населения

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© Фото: BeLive.ru

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На нее потребуется 50 млрд рублей.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, определяющее дату проведения в стране Всероссийской переписи населения. Она пройдет в октябре 2020 года, сообщается на сайте кабинета министров.

Министерство экономического развития должно до 21 августа подготовить и внести в правительство проект постановления о проведении переписи. В нем будут обозначены даты проведения, федеральный орган власти, ответственный за ее подготовку, а также за обработку данных и подведение итогов переписи.

Ранее на совещении, посвященном проведению переписи, премьер-министр сообщил, что во время исследования будет использовано три метода сбора данных. Удаленный, при котором граждане смогут заполнить переписной лист самостоятельно через интернет. Второй способ подразумевает использование «специальных планшетов», что, по словам Медведева, существенно упростит обработку данных. Третий — сбор данных переписчиками.

В конце июня руководитель Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов заявил, что на проведение переписи потребуется 50 млрд рублей. Он отметил, что ведомство не собирается вносить серьезные изменения в переписной лист, однако туда добавят вопросы о миграции.

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