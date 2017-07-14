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Милонов предлагает заблокировать приложения для знакомств

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© Фото: РИА Новости

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Депутат считает, что треть их пользователей занимаются проституцией.

Депутат Государственной Думы РФ от «Единой России» Виталий Милонов обратился в Роскомнадзор с просьбой заблокировать на территории РФ работу приложений для онлайн-знакомств.

По мнению депутата, такие приложения превратились в «площадки для промискуитета и занятия проституцией». Милонов считает, что в таких приложениях как «Tinder», «Badoo», «Мамба» и многих других аналогичных программах существуют преступные группы, которые поставили на поток оказание сексуальных услуг.

«По предварительным данным, около трети зарегистрированных пользователей оказывают возмездные услуги сексуального характера», - уверен депутат, добавив, что такими приложениями могут воспользоваться дети, «представления которых об отношениях между мужчиной и женщиной могут быть сломаны благодаря попустительству греху и похоти на этих площадках».

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Ранее «единоросс» предложил полностью запретить рекламу увеличения груди. По мнению бывшего депутата ЗакСа Петербурга, пластическая хирургия все больше выходит за рамки медицины и превращается в отрасль бизнеса, которая получает деньги на желании людей «соответствовать неким умозрительным канонам красоты».

За год в Госдуме ни один из законопроектов Милонова еще не был принят. После рассмотрения Советом Госдумы пять законодательных инициатив сняли с рассмотрения и вернули автору для доработки. Всего один проект - поправки в КоАП об усилении административной ответственности за оскорбление был включен в примерную программу заседаний парламента, но пока не рассматривался.

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