Депутат Ковалев просит Полтавченко отказаться от переезда чиновников в «Невскую Ратушу» за 14,4 млрд рублей

Лидер фракции «Справедливая Россия» в городском Заксобрании Алексей Ковалев призвал губернатора Петерубрга Георгия Полтавченко отказаться от переезда чиновников в бизнес-центр «Невская ратуша». Таким образом можно сэкономить 14 млрд рублей, указано в сообщении депутата.

По мнению паралментария, строительство «Невской ратуши» было сопряжено с «высочайшим уровнем лоббизма и протекционизма со стороны городских властей». При этом депутат попросил губернатора обосновать экономическую целесообразность переезда исполнительных органов государственной власти.

Также озабоченность у Ковалева вызывает судьба исторических зданий, которые освободят чиновники в случае переезда. Ковалев опасается, что использование их для коммерческих целей может привести к уничтожению исторических интерьеров.

Бизнес-центр «Невская ратуша» построен на территории бывшего трамвайного парка в Дегтярном переулке в рамках государственно-частного партнерства. Соглашение с компанией «ВТБ Девелопмент» было заключено про правительстве Валентины Матвиенко.