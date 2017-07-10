Путин назвал любимую марку машины

Президент РФ Владимир Путин, находясь с рабочим визитом в Екатеринбурге, принял участие в выставке «Иннопром-2017», передает Life.ru.

Путина заинтересовал стенд «Ниссана», где презентован новый джип «Мурано». Президент России вспомнил, как сам в 90-е годы ездил на автомобиле этой марки.

В то время Путин работал в мэрии Петербурга. «Это была не такая сложная машина, но мне очень нравилась», - рассказал глава государства.

Ранее Путин протестировал новейший лимузин, который разработали в рамках проекта «Кортеж».