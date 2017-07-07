Власти Петроградского района увидели в агитации за Навального оскорбление чувств верующих

Руководство Петроградского района Петербурга отказало штабу оппозиционного политика Алексея Навального в размещении агитационных кубов, так как, по их мнению, они могут оскорбить чувства верующих, передает "Фонтанка".

Причиной послужило то, что место предполагаемого размещения кубов находится рядом с Князь-Владимирским собором. По мнению властей, массовое проведение публичного мероприятия может привести к оскорблению чувств тех, кто посещает собор.

Читайте также:

Навального отпустили на свободу после 25 суток ареста

Кроме того, чиновники считают, что пикет численностью до десяти человек вблизи транспортных магистралей может отвлечь внимания водителей и пешеходов и привести к ДТП.

В администрации района предложили сторонникам Навального выбрать другое место для размещения кубов.