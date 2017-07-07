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Милонов хочет запретить рекламу увеличения груди

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Единоросс считает такие операции членовредительством.

Депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Виталий Милонов просит главу Министерства здравоохранения РФ Веронику Скворцову поддержать его инициативу по полному запрету рекламы грудных имплантов.

По мнению бывшего депутата петербургского ЗакСа, пластическая хирургия все больше выходит за рамки медицины и превращается в отрасль бизнеса, которая получает деньги на желании людей «соответствовать неким умозрительным канонам красоты».

Милонов считает, эти «каноны» находятся за чертой безопасности и несут угрозу здоровья молодым женщинам и девушкам. «Им никто не объяснил, что за свою новую грудь они могут заплатить своей жизнью», - заявляет Милонов.

Депутат сравнивает такие операции с членовредительством. «Рекламировать такие услуги аморально и это не соответствует курсу нашего государства на оздоровление нации», - заявляет единоросс.

В середине мая этого года Милонов предложил в 10 раз увеличить штрафы за проживание без регистрацииТогда депутат заявил, что его законопроектом предлагается установить дополнительную гарантию для членов семьи, сталкивающихся с ситуацией, когда вместе с ними проживает наркозависимый, либо человек, злоупотребляющий алкоголем, либо имеющий пристрастие к азартным играм, либо ведущий антисоциальный образ жизни, или же склонный к совершению преступлений и правонарушений.

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