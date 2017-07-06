Смольный: Гайд-парк останется на Марсовом поле

Гайд-парк, скорее всего, сохранится на Марсовом поле, передает «Фонтанка» слова вице-губернатора Петербурга Александра Говорунова.

Он уточнил, что окончательное решение в ближайшем будущем должен сделать губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, но уже сейчас можно говорить, что, скорее всего, все останется на своих местах.

«Не зря мы в свое время принимали решение о том, что должно быть место в центре, где можно проводить митинги без согласования в уведомительном порядке»,- добавил Говорунов.

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Как сообщалось ранее, после несанкционированной массовой акции 12 июня на Марсовом поле, общественный совет при полицейском главке направил руководству МВД и города свои предложения по изменению постановления о публичных мероприятиях.

Общественники посчитали, что митинги на могилах в центре Северной столицы выглядят неуместными.

Сейчас городской закон о собраниях и митингах запрещает проведение массовых акций на Дворцовой площади, Исаакиевской площади и Невском проспекте, а также вблизи зданий органов власти и некоторых других учреждений.

«Гайд-парк» - это территория, где разрешено проведение митингов без согласования. Такая территория в Петербурге - Марсово поле. Кроме того, митинговать без согласований властей можно в Удельном, Полюстровском, Южно-Приморском парках, саду 30-летия Октября. Без разрешения Смольного там могут митинговать до 200 человек.

Ранее, 12 июня, по всей России прошли антикоррупционные акции протеста сторонников оппозиционера Алексея Навального. Во время несанкционированной антикоррупционной акции в Петербурге было задержано, по разным оценкам, от 500 до 900 человек. Среди них есть несовершеннолетние. Полиция также задержала фотографа Давида Френкеля, журналистку Ксению Морозову и депутата Заксобрания Максима Резника, которого позже отпустили.

По официальным данным, в акции сторонников Алексея Навального на Марсовом поле участвовали 3,5 тыс. человек. По оценкам «Санкт-Петербург.ру», к акции присоединились 7 тыс. человек.

Подробнее о том, что происходило на протестах 12 июня в Петербурге и Москве, можно прочесть в материале «Санкт-Петербург.ру».