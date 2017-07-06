Путин протестировал российский VIP-лимузин

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с новейшим лимузином для высших чиновников государства, который был разработан в рамках российского проекта «Кортеж», сообщают Известия со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Путин протестировал «прототип А» — партия этих автомобилей должна поступить в распоряжение Федеральной службы охраны до конца 2017 года.

По словам Мантурова, президент остался доволен результатом труда отечественных разработчиков.

Проект «Кортеж» реализуется по поручению президента от 2012 года. Планируется создать модельный ряд автомобилей представительского класса — лимузины, седаны, внедорожники и минивэн. Они будут отданы в распоряжение высших чиновников государства.

Их «дебютный выезд» запланирован на инаугурации президента после выборов 2018 года.

Разработкой занимался Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ».